Raffaela Kraus kommt mit ihrem Kinofilm nach Meitingen

Die aus Meitingen stammende Schauspielerin ist am Montag im Meitinger Kino. Sie stellt ihren Thriller "The Social Experiment" vor.

Heimspiel für die aus Meitingen stammende Darstellerin und Autorin Raffaela Kraus: Sie gastiert mit ihrem Thriller "The Social Experiment" am kommenden Montag, 31. Oktober, ab 19 Uhr im Meitinger Kino. Kraus ist Autorin und Produzentin des Films und hat auch eine Rolle übernommen.

"The Social Experiment" handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die von einem Gewinnspiel in ein vermeintliches Escape-Room-Abenteuer gelockt wird. Es winkt der große Social-Media-Ruhm beim Bestehen der zu absolvierenden Prüfungen. Tatsächlich handelt es sich um ein Verhaltensanalyseexperiment.

Raffaela Kraus ist mit dem Film "The Social Experiment" auf großer Kinotour

Anfang Oktober feierte der Virtual-Production-Thriller von Regisseur Pascal Schröder seine vielbeachtete Weltpremiere auf dem Filmfest Hamburg. Schröder und seine Kolleginnen und Kollegen legen eine Produktion "made in Hamburg" vor und starten pünktlich zu Halloween in den deutschen Kinos. Seit Donnerstag sind die Darsteller zusammen mit Regisseur Schröder und Autorin Raffaela Kraus aus Meitingen auf großer Kinotour in über 30 deutschen Städten, wo sie ihren Film vorstellen und Fragen beantworten.

