Randale im Hotel: Gast erleidet Kopfverletzungen

Junge Leute mieten sich im Meitingen ein und feiern. Es kommt zum Streit. Am Ende rückt die Polizei mit mehreren Streifen an. Doch eine Frage ist noch offen.

Sie hatten sich unabhängig voneinander in einem Hotel an der Via-Claudia-Straße in Meitingen eingemietet, um zu feiern. Doch dann gerieten die beiden Gruppen junger Leute in den frühen Morgenstunden des Samstag, 12. Februar, miteinander in Streit. Mehrere Gäste sollen aufeinander losgegangen sein, meldet die Polizei in Gersthofen. Die rückte mit mehreren Streifen - auch mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen - an. Am Ende gab es einen Verletzten.

Unklar ist allerdings, was genau passiert ist. So viel steht fest: Beide Gruppen feierten in ihrem Zimmer. Irgendwann kam es zum Streit und die eine Gruppe versuchte, in das Zimmer der anderen zu gelangen. Durch den daraus resultierenden Krach wurden andere Hotelgäste auf die Situation aufmerksam. Sie waren es auch, die die Polizei riefen.

Bei der Auseinandersetzung kam es zu Sachbeschädigungen in dem Hotel. Zudem wurde eine Person am Kopf verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der genaue Ablauf konnte jedoch noch nicht geklärt werden, da alle Beteiligten ausgesprochen unkooperativ waren. Die Ermittlungen wurden von der Polizei in Gersthofen übernommen. (jah)

Lesen Sie dazu auch