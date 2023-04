Regenwetter legt just zum Jahrmarkt in Meitingen eine Pause ein

Plus Beim Meitinger Jahrmarkt konnte der Regenschirm zum Glück zumindest am Sonntagvormittag geschlossen bleiben. Großes Warenangebot ließ kaum Wünsche offen.

„Da haben wir aber großes Glück, dass Petrus seine Wasserschleusen dicht gemacht hat“, freute sich eine Besucherin des Meitinger Jahrmarkts. Sogar die Sonne schaute mal vorbei und als nachmittags wieder der Regen einsetzte, hatten die Anbieter ihr Geschäft schon gemacht. Dennoch lud das Wetter nicht gerade zum Bummeln ein und freudige Einkaufsstimmung kam kaum auf. Nicht nur an den Verkaufsständen und Buden, auch am Kleintiermarkt des Kleintierzuchtvereins und beim Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr war die Besucherzahl durchaus überschaubar.

Einige Meitinger Geschäfte hatten für ein paar Stunden ihre Pforten zur Präsentation der neuesten Frühjahrs- und Sommermodekollektionen geöffnet. Trotz des Wetters bot sich den Jahrmarktfreunden die eine oder andere Gelegenheit, mit Bekannten und Freunden gute Gespräche zu führen. In den Budengassen in der Schlossstraße und an der Hauptstraße wurden von Geschäftsleuten eine umfangreiche Angebotspalette mit Textilien, Haushaltsgeräten, Blumenschmuck, Staubsaugerzubehör oder Handytechnik angeboten. Des Weiteren wurden auch Gaumenschmankerln und Süßwaren angepriesen.

Feuerwehr bot für die Kinder einen Parcours

Junge Flohmarktfreunde konnten im Beisein ihrer Eltern und Geschwistern auf dem Rathausplatz erste Erfahrungen beim Kauf oder Verkauf von Spielzeug, Büchern oder Kleidung sammeln und sich über so manchen Euro zusätzliches Taschengeld freuen oder den Gewinn gleich am Vergnügungspark ausgeben. Der Kleintiermarkt, der schon vor Beginn der Pandemie an jedem ersten Sonntag im Monat den Veranstaltungskalender in Meitingen bereichert, lockte erstmals wieder trotz der zahlreichen am Marktsonntag noch teilweise geltenden Pandemie-Vorschriften einige Tierfreunde, Tierhalter sowie Käufer von Kleintieren und Besucher aus der ganzen Region.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Kinderparcous von den kleinen Gästen voller Freude genutzt. Foto: Peter Heider

Die Freiwillige Feuerwehr Meitingen präsentierte ihre Einsatzfahrzeuge sowie Löschgerätschaften und hatte mit einem Kinderparcours mit Minifahrzeugen für Kurzweil bei den kleinen Besuchern gesorgt. In der voll besetzten Gerätehalle servierten die Floriansjünger bei zünftiger, traditioneller Blasmusik verschiedene Speisen. Fazit: „Kann nächstes Jahr ja nur besser werden“, schmunzelte ein Feuerwehrmann beim Genuss eines schmackhaften Bieres.

Lesen Sie dazu auch