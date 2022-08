Rennradfahrer kracht in Meitingen in Auto und landet auf Motorhaube

Eine 55-jährige Autofahrerin übersieht in Meitingen einen 71-Jährigen, der auf dem Radweg in Meitingen unterwegs ist. Beim Zusammenstoß überschlägt sich der Mann.

Einen Rennradfahrer hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Meitingen übersehen. Die 55-Jährige wollte um 16.30 Uhr an der Straße Via Claudia in die Zufahrt eines Geschäfts abbiegen. Der 71-Jährige war zu dem Zeitpunkt auf dem Radweg unterwegs.

Der Radler konnte nicht mehr ausweichen, krachte in das Auto, überschlug sich und landete auf der Motorhaube. Glücklicherweise zog er sich laut Polizei nur leichte Verletzungen zu, musste aber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. (thia)