Meitingen

18:30 Uhr

Riesige Baugrube mitten in Meitingen: Deshalb herrscht dort Stillstand

In dieser Baugrube zwischen der Donauwörther Straße, der Hauptstraße und dem Fiakerpark herrscht Stillstand. Doch nun könnte sich bald etwas tun.

Plus Zuerst die Archäologen, nun die Genehmigungen: So steht es um das große Wohnungsbauvorhaben eines Unternehmens aus Wertingen in Meitingen.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Seit etlichen Monaten bereits gibt es eine überdimensionale Baugrube zwischen der Donauwörther Straße, der Hauptstraße und dem Fiakerpark in Meitingen, der vielen nur als Grundschulpark bekannt ist. Nach dem Abriss der alten Häuser rückten dort zwar die Bagger an. Wirklich viel getan hat sich seither jedoch nichts. Was ist da los?

