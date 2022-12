Rodung des Bannwalds bei Lech-Stahl landet vor Gericht

Plus Damit das Stahlwerk bei Meitingen wachsen kann, sind bereits einige Bäume gefällt worden. Naturschützer halten das für rechtswidrig und wollen weitere Rodungen verhindern.

Bayerns einziges Stahlwerk will wachsen. Dafür sollen gut 17 Hektar Wald verschwinden. Der Bund Naturschutz (BN) hält das für rechtswidrig und hat deshalb beim Verwaltungsgerichtshof in München Klage eingereicht. Die Naturschützer gehen davon aus, dass die von der Gemeinde Meitingen (Landkreis Augsburg) genehmigte Erweiterung des Stahlwerks rechtswidrig ist. Währenddessen wurden bereits Fakten geschaffen.