Rollerfahrer nach Unfall in Meitingen leicht verletzt

Eine Autofahrerin nimmt einem Rollerfahrer in Meitingen die Vorfahrt. Der 60-Jährige stürzt und wird leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Ein 60-Jähriger ist nach einem Unfall in Meitingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann von seinem Roller, nachdem eine Autofahrerin ihm die Vorfahrt genommen hatte. Die 35-Jährige wollte demnach am Samstag gegen 14 Uhr von der Werner-von-Siemens-Str. nach links in die Donauwörther Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Rollerfahrer offenbar und es kam zum Unfall. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 8500 Euro. (kinp)