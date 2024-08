Sankafahrerin erfasst Radfahrer in Meitingen

Ein 63-jähriger Radfahrer liegt nach einem Unfall in der vergangenen Woche noch immer im Krankenhaus. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurde er bereits am vergangenen Mittwoch von einem Fahrzeug des Rettungsdienstes erfasst. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr in der Bernhard-Monath-Straße. Am Steuer des Fahrzeugs saß eine 20-jährige Sankafahrerin. Sie verließ in Schrittgeschwindigkeit eine Hofausfahrt und bog nach links in die Bernhard-Monath-Straße ein. Hierbei übersah sie aufgrund des starken Unwetters den 63-jährigen Radler, der die Einfahrt von rechts passierte.

Bei der Unfallaufnahme galt der 63-jährige, der vom Rad gefallen war, als leicht verletzt. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass er zahlreiche Brüche am ganzen Körper und innere Verletzungen erlitten hat. Er befindet sich immer noch im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht jedoch nicht, berichtet die Polizei. (kinp)