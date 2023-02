Schnelles Internet: Zahlreiche Haushalte in Meitingen bekommen Glasfaser

Das Unternehmen 1&1 will in Meitingen 4400 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgen. Auch für Bewohner von Mietwohnungen gibt es ein Angebot.

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 stellt von nun an auch in Meitingen Glasfaseranschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeiten sowie umfassende Services bereit. Gut 4400 Haushalte sollen nach Angaben des Unternehmens in wenigen Monaten neu an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Wer sich schon jetzt für das Glasfaserangebot von 1&1 entscheidet, hat nach Unternehmensangaben Vorteile. So übernimmt 1&1 die kompletten Baukosten für den Anschluss an das Glasfasernetz in Höhe von rund 800 Euro. Diese Option besteht auch für Mietobjekte. 1&1 kümmert sich, sofern notwendig, automatisch um die Eigentümerzustimmung zur Glasfaserverlegung.

Schnelles Internet für Meitingen

Ein 1&1 Glasfaseranschluss bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MBit/s im Download und bis zu 200 MBit/s im Upload. Unterbrechungen aufgrund von Ladezeiten oder ruckelnde Bilder beim Streaming hochauflösender Inhalte sollen so der Vergangenheit angehören. Auch die parallele Internetnutzung verschiedener Anwender im Haushalt, ob für Musikstreaming, Gaming oder Videokonferenzen im Homeoffice, ist nach Unternehmensangaben problemlos möglich. (AZ)

