Schnelles Internet: Telekom baut ein Glasfasernetz in Meitingen

Die Telekom will in Meitingen und Herbertshofen etwa 4400 Haushalte und Unternehmen ans schnelle Internet anschließen.

Nach dem Anbieter 1&1 kündigt nun auch die Telekom schnelleres Internet für Meitingen an. Das Unternehmen baut in der Marktgemeinde Meitingen im Zentrum und in Herbertshofen ein Glasfasernetz für rund 4420 Haushalte und Unternehmen. Die Arbeiten beginnen im Mai dieses Jahres. Das neue Netz ermöglicht Privatkundinnen und Privatkunden hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Außerdem können Unternehmen aus Meitingen Zentrum und Herbertshofen künftig Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen. "Der Wechsel auf das Glasfasernetz gestaltet sich einfach und unkompliziert. Wer sich vor Baustart bis zum 30.04.2023 für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, bekomme ihn kostenfrei, sagt Christian Stern, Regiomanager der Telekom.

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Wer als Immobilienbesitzer/-in einen Glasfaseranschluss haben will, muss der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen. Auch wer zur Miete wohnt, kann den Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen: Sie kontaktiert die Vermieter/-innen. Solange dem Vermieter keine Kosten entstehen, kann dieser seine Zustimmung nicht verweigern. Die Telekom wird die Baumaßnahme mit dem Eigentümer abstimmen. Gleiches gilt für Eigentümer in Mehrparteienhäusern: Auch sie können einen Glasfaseranschluss beantragen. (AZ)