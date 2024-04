Meitingen

12:30 Uhr

Wettbewerb in Meitingen: Welches Meerschweinchen ist das schönste im Land?

Plus In Meitingen wurden am Samstag wieder die schönsten Meerschweinchen gekürt. Über 380 der flauschigen Tiere waren angemeldet, ihre Besitzer kamen aus ganz Europa.

Von Diana Dontsul

Die Gemeindehalle in Meitingen ist diesen Samstag kaum wieder zu erkennen. Gleich am Eingang wird man von flauschigen Gesichtern begrüßt. In der Mitte des Raumes warten Meerschweinchen in ihren Koffer ähnelnden Gehegen darauf, von den Preisrichtern bewertet zu werden. Weiter hinten gibt es Zubehör für die kleinen Tierchen zu kaufen und gleich daneben bieten Züchter und Aussteller einige ihrer Tiere selbst zum Verkauf an. Überall liegt ein bisschen Stroh auf dem Boden. Man hört ein paar der Tierchen Quietschen oder in den Koffern herumwuseln. Eilig laufen Besitzer zu ihren Gehegen, um das nächste Meerschweinchen zu den Richtern zu bringen. Denn bei 387 angemeldeten Tieren darf man keine Zeit verlieren.

Der Schweizer Teddy von Marianne Bruckmaier aus Schwäbisch Gmünd. Foto: Marcus Merk

Züchter und Richter kommen sogar aus der Schweiz nach Meitingen

Christian Zach und Horst Preisker aus Blaibach sind die Veranstalter dieser Schau. In Meitingen findet die Schau seit circa zehn Jahren statt. Und jedes Jahr treibt sie Teilnehmer aus ganz Europa nach Deutschland. "Die kommen von überall. Aus der Schweiz, aus Tschechien, wir kommen aus dem bayerischen Wald", erzählt Zach. Gerade sitzt Preiskler mit einem Meerschweinchen beim Richter, während Zach schon das nächste holt. Dieses Mal sind sie mit 25 Tieren gekommen. Zuhause haben sie über 100.

