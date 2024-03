Schüler missachtet Vorfahrt und prallt gegen Auto

Ein elfjähriger Schüler hat am Dienstag im Meitinger Ortsteil Erlingen die Vorfahrt eines Autos missachtet.

Ein Elfjähriger ist am Dienstag mit dem Fahrrad in Erlingen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete er bei Abbiegen von der Sommer- in die Zollhausstraße die Vorfahrt eines Autos. Das wiederum steuerte eine 21-Jährige, die auf der Zollhausstraße nordwärts unterwegs war. Trotz ihrer Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Schüler nicht mehr verhindern. Der Elfjährige blieb unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden von insgesamt 1500 Euro. (corh)