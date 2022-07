Schülerzeitung der Meitinger Realschule gewinnt Preis

Die Schülerzeitung "mäxle" hat Platz drei beim bayernweiten Schülerzeitungswettbewerb erreicht. Was die Zeitung aus Meitingen auszeichnet.

Das mäxle macht Schlagzeilen: Beim bayernweiten Schülerzeitungswettbewerb "Blattmacher" hat die Schülerzeitung der Meitinger Max-Josef-Metzger-Realschule den dritten Platz in der Kategorie Realschule erreicht. Insgesamt wurden jeweils die besten drei Schülerzeitungen von sechs Schularten ausgezeichnet, hinzu kamen drei Preise in einer siebten Kategorie.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, die stellvertretend für Kultusminister Michael Piazolo die Urkunden an die Siegerteams überreichte, zeigte sich beeindruckt von der Professionalität und hohen Qualität der eingereichten Schülerzeitungen: "Intelligente Beiträge, gut recherchierte Berichte zu aktuellen Themen, Witz und Humor und ein ansprechendes Layout - die eingereichten Beiträge zeugen von höchstem Engagement und Leidenschaft für Journalismus."

In der aktuellen Wettbewerbsrunde hatten sich 81 Redaktionen bayerischer Schülerzeitungen beworben. 18 von ihnen wurden nun in den sechs Schulkategorien Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium und Berufliche Schulen sowie der schulartübergreifenden Online-Kategorie ausgezeichnet. Sie erhielten Geldpreise in Höhe von 200 bis 500 Euro.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner lobt Schülerzeitungen

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner gratulierte den diesjährigen Siegerteams: "In Schülerzeitungen bringt jede und jeder Einzelne die eigenen Stärken ein: Der eine kann gut mit Worten umgehen, die andere hat kreative Ideen, und wieder andere sind technisch begabt. Gleichzeitig müssen alle miteinander arbeiten und gemeinsam entscheiden. Neben der Stärkung von Teamfähigkeit und Gemeinschaftssinn leisten Schülerzeitungsredaktionen aber auch einen großartigen Beitrag zur politischen Bildung und zur Demokratieerziehung an unseren bayerischen Schulen."

Der Schülerzeitungswettbewerb "Blattmacher" wird gemeinsam vom bayerischen Kultusministerium und der Süddeutschen Zeitung ausgerichtet und von der Nemetschek-Stiftung unterstützt. Eine Jury aus Schülerinnen und Schülern, Journalistinnen und Journalisten sowie Vertreterinnen des bayerischen Kultusministeriums und der Nemetschek-Stiftung hat die Preisträger ausgewählt. (AZ)