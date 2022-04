Meitingen

vor 32 Min.

Meitinger Schülerinnen und Schüler lernen, wie man Videos dreht

Die Schüler der Klasse 10e erhielten in der einstündigen Feedback-Session hilfreiche Tipps von Influencer Bastian Kunkel und Nina Mülhens.

Plus Wie ein besonderes Schulprojekt Realschülerinnen und -schülern neue Fähigkeiten vermitteln soll, die sie im Kopf voranbringen.

Von Steffi Brand

Sie swipen, liken, klicken und teilen Online-Inhalte und das tun sie - so mag es in den Augen vieler wirken - immer und überall. Die Rede ist von Jugendlichen mit ihren Smartphones in Händen, die sich von Inhalten auf diversen Social-Media-Plattformen, wie dem Videoportal TikTok, dem Foto- und Video-Netzwerk Instagram oder dem Videoportal Youtube, unterhalten lassen.

