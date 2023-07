Seniorenbüro in Meitingen feiert Geburtstag

Seit zehn Jahren gibt es in Meitingen eine Einrichtung, die sich für die Belange von Älteren einsetzt. Für ihr Engagement wurden einige Ehrenamtliche ausgezeichnet.

Das Seniorenbüro ist seit mittlerweile zehn Jahren Dreh- und Angelpunkt rund um Seniorenthemen in Meitingen. Nun wurde das zehnjährige Bestehen der Einrichtung mit einem Tag der offenen Tür und einem Festakt gefeiert.

Bürgermeister lobt die Arbeit des Seniorenbüros

In seinen Begrüßungsworten erklärte Bürgermeister Michael Higl, das Wichtigste im Seniorenalter sei es Zeit für einander zu finden. „Hier sind Frauen und Männer, die sich hier gerne aufhalten und auch ehrenamtlich einbringen und engagieren“, so der Meitinger Rathauschef. Gemeinsam über Generationen hinweg wurde mit dem Seniorenbüro eine Einrichtung geschaffen, die das Zusammenleben und die Vernetzung von Senioren im Ort fördert. Lobende Worte fand Higl besonders für den dritten Bürgermeister Rudi Helfert und Robert Hecht von der ortsansässigen Systemtechnikfirma RHS, die sich bei technischen Anliegen der Senioren in der Einrichtung kümmern.

Die Einrichtung ist ein Bundesmodellprojekt des Marktes und der örtlichen Geschwister–Jess –Stiftung. Der Arbeiter–Samariter–Bund– Augsburg (ASB) wurde mit der Durchführung des Projekts beauftragt. Zu den Aufgaben des Seniorenbüros gehören Netzwerkentwicklung, Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie individuelle Hilfeklärung und Vermittlung. Der Arbeiter-Samariter-Bund Augsburg ist mit der Durchführung des Projekts beauftragt.

Ein Netzwerk mit vielen Partnern

„Ich bin allen Akteuren sehr dankbar, besonders allen die in den vergangenen Jahren bis heute eine wichtige Rolle spielten, wenn es um das Miteinander über Generationen und die Unterstützung für Lebensqualität geht“, dankte Seniorenbüroleiter Jens Tietböhl. "Dabei wurden und werden wir von rund 50 Kooperations- und Netzwerkpartnerschaften, die mit dem Seniorenbüro in Verbindung stehen, unterstützt“, dankte Tietböhl für die gute Zusammenarbeit.

Letztlich konnten Bürgermeister Michael Higl und Jens Tietböhl ehrenamtliche Akteure für ihr großes Engagement im Kreise der Senioren mit einem Präsent auszeichnen. Dies waren Robert Hecht, Annemarie Kottmair, Mandy Lebender, Gudrun Schmidbaur, Elke Schwägerl, Hil-degard Hain, Jutta Höft und Willfried Wippel.