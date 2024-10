Severine Gerber neues Mitglied im Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges

Das Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges freut sich über ein neues Mitglied. Severine Gerber verstärkt das Meitinger Komitee und bringt neuen Schwung in die deutsch-französische Freundschaft. Bereits während ihrer Schulzeit nahm sie am Schüleraustausch mit der Partnerstadt Pouzauges teil, der den Grundstein für ihre langjährige Verbundenheit mit Frankreich legte.



Das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum im Jahr 2023, das in Pouzauges gefeiert wurde, weckte ihr Interesse, sich wieder stärker in die Partnerschaft einzubringen. „Das Programm der letztjährigen Fahrt hat mich angesprochen, und so bin ich mit meinen beiden Kindern mitgefahren“, so Gerber.



In diesem Jahr war sie selbst als Gastgeberin aktiv und hat eine französische Familie beherbergt. „Das Komitee heißt Severine Gerber herzlich willkommen und freut sich auf ihre Unterstützung“, hieß es bei ihrer Begrüßung. Ihren ersten Einsatz wird sie bereits beim Meitinger Weihnachtsmarkt im Dezember haben. Martin Stäbe

