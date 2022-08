SGL Carbon baut Produktion in Meitingen aus

Das Unternehmen reagiert auf hohe Nachfrage in der Halbleiter-Branche und investiert an mehreren Standorten - unter anderem in Meitingen. Was dort geplant ist.

SGL Carbon wird die Kapazitäten zur Herstellung von Graphit-Produkten für die Halbleiterindustrie bis zum Jahr 2024 deutlich erhöhen. Im Rahmen des in der Mittelfristplanung festgelegten Investitionsbudgets für den Geschäftsbereich Graphite Solutions wird für die Produktionsausweitung in den nächsten zwei Jahren insgesamt ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag bereitgestellt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hat, reagiert es damit auf die stark wachsende Nachfrage dieser Branche.

Das Erweiterungsprogramm erfolgt laut SGL in mehreren Schritten über die nächsten zwei Jahre. Im nordamerikanischen St. Marys sowie am chinesischen Standort in Shanghai werden die Kapazitäten zur Reinigung und zur hochpräzisen, computergesteuerten Bearbeitung von Graphit-Bauteilen und -Filzen erweitert. In Meitingen (Deutschland) befindet sich eine neue Anlage zur Herstellung von karbonisiertem und graphitiertem Weichfilz im Aufbau. Weitere Kapazitätserweiterungen an verschiedenen Standorten seien in Planung.

Komponenten aus Spezialgrafit sind in der Halbleiterproduktion unverzichtbar. SGL Carbon liefert grafitbasierte Lösungen entlang der gesamten Halbleiterproduktionskette. Mit den Siliziumkarbid-Beschichtungen ist SGL Carbon eigenen Angaben zufolge zudem einer der führenden Zulieferer für die Halbleiterindustrie und ein bevorzugter Lieferant zahlreicher Hersteller. (AZ)

