SGL Carbon meldet gute Quartalszahlen

Trotz Krieg und Inflation laufen die Geschäfte bei dem wichtigen Meitinger Arbeitgeber bislang gut.

Die SGL Carbon, deren größte Niederlassung sich in Meitingen befindet, hat im ersten Quartal 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von 270,9 Mio. Euro erzielt. Das sind rund 30 Millionen Euro mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Der Krieg in der Ukraine beeinflusst das Geschäft der SGL Carbon kaum

Insbesondere die Umsätze mit Kunden aus der Automobil- und Halbleiterindustrie sowie eine deutliche Erholung im Segment der industriellen Anwendungen waren nach Unternehmensangaben für den Anstieg der Erlöse verantwortlich. Die Auswirkungen des seit Ende Februar herrschenden Kriegs in der Ukraine hätten die Umsatzentwicklung der SGL Carbon in den ersten drei Monaten kaum beeinflusst.

Für die kommenden Monate sei die Preisentwicklung bei Energie und Rohstoffen aber sehr unsicher, so die SGL in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht. Darin heißt es: "Es bestehen Unsicherheiten, in welchem Ausmaß und in welcher Dauer wir und unsere Kunden von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine oder temporärer Lieferkettenunterbrechungen aufgrund der Lockdowns in China betroffen sein werden." (AZ)

