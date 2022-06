Meitingen

vor 50 Min.

SGL: Ein großes Stück Meitingen wird 100 Jahre

Plus Vor 100 Jahren siedelte sich Siemens in der Marktgemeinde an und prägte den Ort entscheidend mit. Was die SGL so wichtig macht und wie es dort weitergehen soll.

Von Christoph Frey

Siemens, Plania, SIGRI und jetzt seit drei Jahrzehnten SGL Carbon: viele Namen für ein Werk, das Meitingen in den vergangenen 100 Jahren ganz wesentlich geprägt hat: Am Samstag feierte der größte Arbeitgeber im nördlichen Landkreis Augsburg seinen 100. Geburtstag. Wie aber geht es weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen