SGL-Kapelle füllt die Gemeindehalle in Meitingen

Mit einem böhmischen Abend präsentieren die Meitinger Musiker Blasmusik von ihrer schönsten Seite. Einen Tag später bittet der Nachwuchs zum Kaffeekonzert.

Lang, ja sehr lang ist her, als Böhmen noch bei Österreich war. Doch die Melodien und Blasmusikklänge von damals erinnern noch immer an diese Zeit. Unter dem Motto "Böhmisch – Griabig – Schee" waren sie jetzt beim Konzert der SGL-Kapelle in der voll besetzten Meitinger Gemeindehalle zu hören.

"Manche Musikfreunde denken immer, Blasmusik ist Bierzeltmusik, wir wollen am heutigen Abend jedoch demonstrieren und unter-streichen, dass gute Blasmusik die Herzen der Musikfreunde erfrischt und diese Musikrichtung unsterblich ist und bleiben wird", sagte der Vorsitzende der SGL Kapelle, Ulrich Riemensperger, bevor er die Moderation des Abends an Teresa Schädle und Moritz Nowak übergab, die mit pfiffigen Sprüchen und Witzen durch das abwechslungsreiche in drei Teilen unterteilte Programm führten.

Neben der Kapelle bereicherten das aus sechs SGL-Musikern bestehende Wirtshausorchester (WHO) und die Gruppe Lechblech, die im Jahr 2014 von SGL-Musikern ins Leben gerufen wurde, den Unterhaltungsabend. Abgerundet wurde das Konzert mit dem bekannten Ohrwurm "Ein Leben lang", den sich die SGL Kapelle als Motto für intaktes Vereinsleben auf die Fahne geschrieben hat.

Nur einen Tag nach dem Böhmischen Abend fand an selber Stelle nach zweijähriger Pandemiepause wieder das traditionelle Kaffeekonzert der SGL-Jugendkapelle statt.

Mit einem bunten Melodienreigen begeisterte die Meitinger SGL – Jugendkapelle die Besucher beim Kaffeekonzert in der Meitinger Gemeindehalle. Foto: Peter Heider

25 junge Musikanten zogen unter der Stabführung von Dirigentin Birgit Trinkl alle Register ihres Könnens. Die Kapelle präsentierte den Besuchern bei Kaffee und Kuchen in der gut besetzen Gemeindehalle einen bunten Melodienstrauß vom Marsch und Walzer bis hin zu moderner Musik.

"Unsere Jugend ist mit Begeisterung am Üben, und alle Mädchen und Jungen haben über diese schwierige Zeit hinweg dem Verein die Stange gehalten", freute sich Dirigentin Birgit Trinkl. Geplant war auch ein Auftritt der Jugendkapelle des Musikvereins Genderkingen, der jedoch kurzfristig abgesagt wurde.