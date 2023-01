SGL-Kapelle zieht ins Meitinger Haus für Musik und Kultur ein

"Mit Pauken und Trompeten" sind die Musikantinnen und Musikanten der Meitinger SGL-Kapelle in das neue Haus für Musik und Kultur trägt, eingezogen. Wehmut war dabei.

Buchstäblicher Einzug mit Pauken und Trompeten: Zu Beginn des neuen Jahres 2023 wurde die erste Musikprobe nach dem Vereinsmotto "Ein Leben für die Musik" in dem neuen Gebäude an der Meitinger Hauptstraße neben dem Freibad SunSplash abgehalten, 85 Musikanten und Musikantinnen im Alter zwischen zehn und 82 Jahren aus dem SGL-Vororchester, der SGL-Jugendkapelle, der SGL-Werks- und Seniorenkapelle waren zu dieser besonderen und einmaligen Probe gekommen.

Rund zehn Jahre sind seit den ersten Überlegungen des SGL-Vorstandsteams, ein neues Musikheim zu bauen, bis zum Einzug vergangen. Am Anfang stand die Frage nach einem geeigneten Grundstück oder vorhandenen Raum im Vordergrund doch mithilfe der Marktgemeinde Meitingen und Bürgermeister Michael Higl konnte das ehemalige Kino Cinderella neben der Ballspielhalle dafür gewonnen werden.

Dazu kamen Hürden der Planung, der Finanzierung, der Realisierung: Lärm- und Schadstoffgutachten, Zuschussbeantragungen, Bauplanungen und -änderungen, neue Gutachten, Genehmigungen, Ausschreibungen, Abstimmungen und vieles mehr. Aus der ersten Überlegung, ein kleines, funktionales Musikheim für die Kapelle zu errichten, ist letztendlich ein Großprojekt in Zusammenarbeit mit dem Markt Meitingen und dem örtlichen Jugendblasorchester (JBO) in die Wege geleitet worden: das Haus der Musik und Kultur.

Altes Meitinger Kino wurde ausgeschlachtet

"Vor etwa drei Jahren wurde es dann ernst", erzählt der Vorsitzende der SGL-Kapelle, Ulrich Riemensperger. Mit dem "Ausschlachten" des alten Kinos Cinderella wurden aus den Musikanten regelrechte Bauarbeiter, denn allen war klar, dass die Umsetzung des Musikheimbaus nur mit viel Eigenleistung und Mithilfe zeitlich und finanziell umsetzbar sein würde. Ein vereinseigener Bauausschuss unter Federführung von Tobias Bauch und Ulrich Riemensperger koordinierte alle Planungen in Zusammenarbeit mit dem Markt Meitingen, und die Musikanten, aber auch viele andere Vereinsmitglieder und Freunde der SGL-Kapelle wurden motiviert, jedes Wochenende auf der Baustelle mitzuhelfen. "Vom Trockenbau über (Akustik-)Deckenmontage, Verputz- und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, bis hin zur Reinigung und dem Möbelaufbau gab es nichts, was wir nicht tatkräftig umgesetzt haben."

So kamen von mehr als 100 unterschiedlichen Helfern im Alter von etwa zwölf bis 80 Jahren aus den Reihen der SGL-Musikanten über stolze 7000 geleistete Arbeitsstunden zusammen. "Dass auch die 152 Quadratmeter Proberaum mit hochwertiger Akustikausstattung durchaus gut investiert sind, davon durften sich am allerersten Probeabend neben den Musikanten auch Bürgermeister Michael Higl und Ion Simon überzeugen", schildert Riemensperger. "Mit dem Marsch 'Mein Heimatland' und der Polka 'Wir Musikanten' sind wir am nach 40 Jahren aus unserem SGL-Musikerheim in der Rudolf-Diesel -Straße mit ein bisschen Wehmut ausgezogen, doch nun sind wir mit genau den zwei gleichen Stücken voller Freude, Stolz und Begeisterung in die Probenräume an der Ostseite im Haus der Musik eingezogen", so der Vorsitzende.

