SGL-Kapelle zieht offiziell ins Meitinger Haus der Musik

80 Musikantinnen und Musikanten der SGL-Kapelle ziehen buchstäblich mit Pauken und Trompeten ins neue Heim in Meitingen ein.

Abschied tut weh, in diesem Fall bereitete er jedoch auch große Freude. Bei strahlendem Sonnenschein marschierte die SGL–Kapelle mit über 80 Musikantinnen und Musikanten unter dem Applaus zahlreicher Zuschauer an den Straßenrändern mit "Pauken und Trompeten" vom ehemaligen Probengebäude an der Rudolf-Diesel-Straße in ihre neue Heimat, dem Haus der Musik und Kultur neben der Meitinger Sporthalle und dem Freibad.

Mit dem Umbau und der Erweiterung des ehemaligen Kinos Cinderella an der Hauptstraße zu einem Musik- und Kulturzentrum stellte der Markt Meitingen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der beiden örtlichen Musikvereine, der SGL-Kapelle und dem Jugendblasorchester. Zudem sind in dem Anbau auch Probenräume für andere Gruppierungen und Einzelkünstler eingerichtet. Beginn der Baumaßnahme, die erfolgreich und termingerecht verlief, war im März 2021. Die Baukosten beliefen sich bis heute auf 3,9 Millionen Euro, bezuschusst wurde das Projekt mit zwei Millionen Euro vom Programm soziale Stadt.

SGL-Kapelle probte 40 Jahre lang an der Diesel-Straße

40 Jahre, von 1983 bis 2023, hielt die SGL-Kapelle ihre Proben und Konzertvorbereitungen an der Rudolf-Diesel-Straße ab. Im Rahmen einer Feierstunde wurde nun mit Vereinsmitgliedern, Helfern und Ehrengästen auf das mit großem Idealismus neu geschaffene Meitinger Kulturzentrum angestoßen. "Wir haben mit viel Motivation an diesem Haus gearbeitet, etwa 8000 Stunden sprechen Bände", sagte der erste Vorsitzende der SGL-Kapelle, Ulrich Riemensperger.

Besonders erfreut zeigte sich Riemensperger, dass die ganze Bauzeit unfallfrei verlief. "Nur einmal wurde ein kleines Pflästerchen benötigt", schmunzelte der SGL Musik-Chef. "Mit diesem Neubau verbinden uns Erinnerungen an das bisherige Vereinsheim, wir befinden uns heute in einem neuen Haus, das von vielen fleißigen Händen geschaffen wurde und den künftig ein und aus gehenden Musikern und Künstlern einen Ort der Freude bietet", sagte Bürgermeister Michael Higl, der auch nochmals die unglaubliche Anzahl der freiwilligen Arbeitsstunden hervorhob.

Der Meitinger Rathauschef vergaß in seinen Worten auch nicht das Jugendblasorchester zu erwähnen, dass ebenfalls 8000 Stunden Arbeitszeit in das Bauobjekt investierte. Mit dem kirchlichen Segen von Pfarrer Gerhard Krammer und einem abschließenden Diarückblick auf die einzelnen Bauabschnitte, humorvoll umrahmt von Uli Riemensperger, klang der Abend in geselliger Runde aus.

