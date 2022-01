Meitingen

vor 19 Min.

SGL Carbon in Meitingen bekommt neuen Chef und neuen Nachbar

Plus Rüdiger Krieger folgt auf Markus Partik als Standortleiter von SGL Carbon in Meitingen. Auch in der Nachbarschaft des Industrieunternehmens bahnt sich etwas an.

Von Christoph Frey

Wichtige Personalie bei einem der wichtigsten Arbeitgeber im Landkreis Augsburg: Die Meitinger SGL Carbon hat nach dem Wechsel von Markus Partik an die Spitze des Gersthofer Industrieparks (wir berichteten) einen neuen Niederlassungsleiter. Mitte Januar hat Rüdiger Krieger die Nachfolge von Markus Partik als Leiter des Standorts in Meitingen angetreten. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

