Sicherheitswacht stellt Rollerdieb an Meitinger Realschule

Zwei Männer machen sich an einem an der Meitinger Realschule abgestelltem Motorroller zu schaffen. Einer der beiden kann flüchten, der andere wird von der Sicherheitswacht festgehalten.

Die Sicherheitswacht in Meitingen hat einen 20-Jährigen gefasst, der einen Motorroller stehlen wollte, berichtet die Polizei. Demnach beobachteten Angehörige der Sicherheitswacht am Freitag gegen 22.50 Uhr zwei Männer, die sich an dem Motorroller, der an der Meitinger Realschule abgestellt war, zu schaffen machten. Einem der beiden Männer gelang beim Anblick der Sicherheitswacht die Flucht, der andere konnte festgehalten und der verständigten Polizeistreife übergeben werden, berichten die Beamten. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahl. (kinp)