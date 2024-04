Siedlergemeinschaft ehrt langjährige Mitglieder in Meitingen

Bei der Jahresversammlung der Siedlergemeinschaft in Meitingen wurde ein neuer Vorstand gewählt. Das Vereinsleben ist rege.

Neuwahlen der Vorstandschaft sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt bei der Jah-reshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Meitingen in deren Vereinsheim am Postbichl.

Unter der Wahlleitung des stellvertretenden Präsidenten des Bezirksverbandes Wohneigentum Schwaben, Franz Lohner und Bürgermeister Michael Higl kam es zu folgendem Wahlergebnis: 1. Vorsitzender Rudolf Harle, 2. Vorsitzender Mathias Unger, Schriftführer Ralph Unger, Kassier Ulrich Träger, stellvertretender Kassier Gottfried Seidl, Gerätewart Thomas Träger, stellvertretender Gerätewart Benedikt Schmid jun. Als Beisitzer fungieren Christian Wimmer, Jürgen Matthes Ralf Jentes (neu). Kassenrevisoren sind Wolfgang Schuster und Thomas Gründl.

Gemeinschaftsgeräte werden rege ausgeliehen

In seinem Rückblick stellte der Vorsitzende der 98 Mitglieder zählenden Siedlergemeinschaft ein das Siedlerfest, die Krautaktion und die Teilnehme am Meitinger Weihnachtmarkt in den Vordergrund. „Das Highlight des vergangenen Jahres war das dreitägige Frühlingsfest mit Unterhaltungsprogramm“, betonte Harle. Die Gemeinschaftsgeräte wie Vertikutierer, Kreissäge, Häcksler oder Holzspalter wurden 75 Mal ausgeliehen.

Zuletzt konnten Bürgermeister Michael Higl, Franz Lohner und der Vorsitzende Rudi Harle Ehrungen langjähriger Vereinsangehöriger der Siedlergemeinschaft vornehmen. Ausgezeichnet wurden: Karin Träger und Stefan Erber (10 Jahre) Bernd Liepert, (20 Jahre), Bianka Prokoph (25 Jahre), Andreas Otto (30 Jahre), Frieda Kreisel, Agnes Kalchgruber, Mechthild Härle, Anna Türk (alle 60 Jahre). (peh)