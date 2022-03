Meitingen

12:30 Uhr

Singen für den Frieden: Eine Frau aus Meitingen sucht Mitstreiter

Plus Erika Beer will etwas für den Frieden tun. Daraus könnte in den kommenden Wochen mitten in Meitingen eine ganze Konzertreihe werden. Was treibt die Frau an?

Von Steffi Brand

Für Erika Beer aus Meitingen beginnt der Frieden in einem selbst. Wer ihn spürt, könne innere Ruhe empfinden, die sich in Gelassenheit aber auch in Empathie niederschlägt. Erika Beer sorgt für ihren persönlichen inneren Frieden, indem sie musiziert oder malt. Bei ihrem jüngsten Werk – einem mehrteiligen Friedensbaum – entstand die Idee, nicht nur dieses Werk und zwei weitere neue Gemälde im Meitinger Infoturm auszustellen, sondern die Besucher ebendort mit auf eine Reise zu nehmen – auf einen „kleinen Weg zum Frieden“, wie sie es nennt.

