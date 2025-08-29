Singen macht glücklich – probier’s aus!

Wie schön es ist, wenn man gemeinsam singt, daran erinnerte die Chorleiterin des Frauensingkreises Meitingen, Frederike Schludi, bei der Jahreshauptversammlung, die vor kurzem im „Haus der Musik und Kunst“ stattfand. In gemütlicher Runde blickte sie mit den Sängerinnen auf ein lebendiges Chorjahr zurück, auf Highlights wie den Auftritt bei der „Frauenwelt“ in Höchstädt und den Flashmob vor dem Meitinger Rathaus. Ein echtes Erfolgsprojekt waren die Schnuppertage, wo einige Neue den Weg zum Chor fanden. „Es tut gut zu sehen, dass wir mit unserer Begeisterung fürs Singen auch andere anstecken“, meint Schludi, die auf zehn Jahre als musikalische Leiterin zurückblickt. Ihr sei eine gute Mischung aus fordernden und leichten Stücken wichtig, damit alle mitmachen könnten. Die Proben starten nach der Sommerpause wieder jeden Dienstag ab 23. September, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, im Haus der Musik und Kultur (Hauptstraße 60 a) in Meitingen. Wer Spaß am Singen hat, kann vorbeikommen. Die Aufnahme in den Chor ist ohne Vorsingen. Mehr unter https://frauensingkreis-meitingen.de im Internet. (AZ)

86405 Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahreshauptversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis