So arbeitet die Realschule Meitingen gegen Diskriminierung

Schülerinnen und Schüler werden immer diverser. Das kann auch zu Problemen führen. Die Realschule Meitingen arbeitet dagegen. Und wurde dafür jetzt ausgezeichnet.

„BE GREAT – don’t discriminate“, also die Aufforderung „großartig“ („great“) zu sein, ohne dabei andere Menschen zu diskriminieren, ist in den letzten Jahren das Projektmotto des Erasmus-Teams der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen gewesen. Nun wurde das Erasmus-Team der Schule dafür von der Kultusministerkonferenz und vom pädagogischen Austauschdienst als „Best-Practice“-Beispiel ausgezeichnet. Doch wie machten die Schülerinnen und Schüler das Thema eigentlich europäisch und darüber hinaus auch noch greifbar?

Ausgrenzung kann vor allem digital ganz leicht geschehen. Was helfen kann? Das Gegenüber in seiner Andersartigkeit zu verstehen und Wert zu schätzen. Das konnten Schülerinnen und Schüler der Realschule Meitingen während des mehrjährigen Erasmus-Projekts erfahren. Entstanden ist am Ende eine Handreichung für alle teilnehmenden Schulen, wie digitales Wohlbefinden an Schulen in ganz Europa funktionieren kann.

Der Anfang einer kulturellen Verständigung kann ganz einfach sein

Dabei war der Anfang ganz profan. Beim Besuch in Portugal erfuhren die Schülerinnen und Schüler, das Unterricht auch mal bis 17 Uhr dauern kann - und das das im Gastland ganz normal ist. Als Jugendliche aus Finnland und Zypern zu Gast waren, mussten die deutschen Kinder erkennen, dass sie im Wandern nicht so fit sind wie die Finnen, dafür aber viel geübter im Laufen als die Zyprioten. Am Ende entstanden Freundschaften über alle Sprach- und Kulturgrenzen hinweg.

Und auch an der Meitinger Realschule selbst wurde etwas geschaffen, was langfristig im Einsatz sein soll, berichtet Daniel Probst vom Erasmus-Team der Schule. In der Präventionsstrategie zum Thema Cybermobbing geht es um Werte wie Toleranz, Respekt, Liebe, Courage, Familie und Selbstachtung, so die griffigen Resultate der vergangenen Jahre. Durch Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen kam es zur Auswahl eben dieser Werte, die nun seit 2019 im Fokus des Erasmus-Projekts stehen, berichtet Lisa Ottmann vom Erasmus-Team der Schule. Schließlich sind die Themen der jungen Menschen überall gleich. In einem Workshop in Portugal ging es etwa um das Thema Outing in der Familie.

Meitinger Realschule bekommt vielleicht zwei Mini-Roboter

Für mehr soziale Teilhabe und für Inklusion als Menschenrecht sorgen darüber hinaus zwei Avatare, die die Meitinger Realschule nach einer Idee aus einer Partnerschule aus Norwegen erwerben konnte. Die Mini-Roboter waren schon in Meitingen im Einsatz (wir berichteten) und sind aktuell an einer anderen Schule aktiv, um einer Schülerin mit Long-Covid die Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Die Avatare ermöglichen die Implementierung eines interaktiven Unterrichts-Livestreams und holen so quasi die Schülerinnen und Schüler in die Klasse zurück, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht physisch vor Ort sein können.

Im Projektzeitraum von 2019 bis 2023, in dem das Thema „BE GREAT – don’t discriminate“ im Fokus stand, gab es mehr Herausforderungen für die Jugendlichen als „nur“ eine andere europäische Kultur zu erleben. Durch die Corona-Einschränkungen mussten sie umdenken. Die Auftaktveranstaltung mit Gastschülern aus Bulgarien, Italien, Litauen, Portugal und Zypern konnte noch im Lechtal stattfinden. Anschließend gab es virtuelle Treffen. Erst im Jahr 2022 ging es nach Portugal, nach Bulgarien und nach Zypern.

Die neue Erasmus-Generation macht sich bereit für eine Fahrt nach Finnland

Da werden es Paul und Josie womöglich leichter haben. Sie gehören zur „neuen“ Erasmus-Generation an der Schule, die bis 2027 laufen soll und rüsten sich gerade für ihre Fahrt nach Finnland. Für das Erasmus-Team um das Lehrer-Trio Dominik Füßmann, Lisa Ottmann und Daniel Probst sowie die Jugendlichen geht es in den nächsten Jahren zu neuen europäischen Partnern. Europäische Bürger auszubilden, die Toleranz leben anstatt diese gelehrt zu bekommen, ist der Erasmus-Ansatz, der nun bereits seit 2015 durch die Meitinger Realschule Jahr um Jahr weitergetragen wird.

Erstmals in die Schule kam die Idee durch Judith Lindsay, die seit Kurzem Schulleiterin an der Schule ist, und einst Helena Rigatos, die Realschulkonrektorin, mit der Idee konfrontiert hat: „Wir werden jetzt zur Erasmus-Schule.“ Prompt konnte diese Idee in die Tat umgesetzt werden und trägt nun Früchte. Helena Rigatos beschreibt die Teilnahme an Erasmus als „Turbo-Persönlichkeitsentwicklung“. Judith Lindsay ergänzt, dass durch das Projekt europäische Werte und Demokratie am leichtesten entwickelt werden können: „Europa wird erlebt, Klischees werden entschärft. So entstehen europäische Bürger.“