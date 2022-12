So begründet der Bund Naturschutz seine Klage

Ein Teil des Bannwalds ist schon abgeholzt. Doch die Klage dagegen läuft weiter. Nun geht es um die Begründung.

Es war ein Schock für Bürgermeister Jürgen Gilg in Langweid und "mindestens eine Enttäuschung" für Markus Eckstein, Sprecher der Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal, als Ende Oktober bereits ein Teil des Bannwalds am Lech südlich von Meitingen gerodet wurde. Wie mehrfach berichtet, waren bereits fünf Hektar der Waldfläche gerodet worden, obwohl der Bund Naturschutz und mehrere Umweltinitiativen eine Normenkontrollklage vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München eingereicht hatten.

Auf einer Pressekonferenz will der Bund Naturschutz am heutigen Montag, 19. Dezember, über die Begründung der Klage informieren. Die Lech-Stahleerke wollen auf der Fläche ihren Betrieb erweitern und so eigenen Angaben nach für die Zukunft erhalten. Eine Petition im Landtag gegen die Abholzung ist bereits gescheitert. Weitere Informationen lesen Sie in unserem Bayern-Teil. (jah)