So erlebten Zeugen die brutale Hammer-Attacke am Meitinger Bahnhof

An dieser Stelle am Meitinger Bahnhof wurde das Opfer niedergeschlagen. Der 34-Jährige kann sich daran selbst kaum noch erinnern.

Plus Im Prozess gegen den Hammer-Angreifer sagen nun erstmals Augenzeugen aus. Sie alle schildern eine kaltblütige Tat – doch es gibt auch Widersprüche.

Von Philipp Kinne

Pünktlich um 6.40 Uhr sei der Zug aus München in Meitingen eingefahren, erinnert sich die Zugbegleiterin. Die Waggons waren voll, einige Passagiere mussten stehen, andere schliefen auf den Sitzplätzen. Dass es einen Augenblick später zu einer brutalen Hammer-Attacke kommen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand. Wie berichtet, schlug der mutmaßliche Täter Marek P. (Name geändert) am Meitinger Bahnhof einen Mann brutal nieder. Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen den 34-Jährigen sagen nun erstmals Augenzeugen aus. Sie schildern einen kaltblütigen Angriff.

Zugbegleiterin beobachtete die Hammer-Attacke in Meitingen

Die Zugbegleiterin stieg am Tag der Tat in Augsburg in den Regionalexpress in Richtung Würzburg. Als der Zug in Meitingen Halt machte, beobachtete sie den Angriff. Das Opfer, ein 34 Jahre alter Mann, stieg mit einem E-Scooter aus dem Waggon. Am Bahnsteig baute er den faltbaren Roller auf. Währenddessen näherte sich von hinten Marek P. mit einem Hammer in der Hand. "Da hat sich vorher nichts angebahnt. Es gab keinen Streit", erinnert sich die Zugbegleiterin. Der Täter habe ausgeholt und mit dem Hammer auf den Hinterkopf seines Opfers geschlagen. Dann, so schildert es die Zeugin, kam es zu einem zweiten Schlag. Die Aufzeichnung einer Videokamera deutet allerdings darauf hin, dass der Täter lediglich einmal zuschlug. Andere Zeugen können sich ebenfalls nur an einen Schlag erinnern.

