Meitingen

vor 13 Min.

So funktionierte das Betrugssystem im Logistikbereich der Lech-Stahlwerke

Plus Der Berater einer Transportfirma der Lech-Stahlwerke in Herbertshofen wird wegen Beihilfe zur Bestechung verurteilt. Das System basierte auf Druck und Drohungen.

Von Matthias Schalla

Die Anklageschrift war so umfangreich, dass Staatsanwältin Nazanin Mozaffari nicht nur knapp 40 Minuten für die Verlesung benötigte. Am Ende verloren sie und der Vorsitzende Richter Dominik Wagner sogar kurz den Überblick. Insgesamt 56 Fälle der Beihilfe zur Bestechung wurden dem heute 78-Jährigen zur Last gelegt, der als Berater für ein Transportunternehmen der Lech-Stahlwerke tätig war. "Müssten es nicht eigentlich sechs Fälle mehr sein?", fragte Wagner und Mozaffari musste gestehen, dass die ganze Sache so kompliziert sei, dass sie eine schnelle Antwort "nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln kann". Am Ende war es jedoch nicht entscheidend, ob es sich um ein paar Fälle mehr oder weniger handelte. Der Angeklagte war vollumfänglich geständig und gab Einblick in ein Betrugsnetz der Logistikbranche, das ohne Weiteres auch als Vorlage für einen Kinofilm dienen könnte.

