Meitingen

12:00 Uhr

So geht die Planung für den Meitinger Bahnhofsvorplatz weiter

Plus Planer stellen im Marktrat Meitingen die Weiterentwicklung des Bereichs um die neugebaute Gleisunterführung vor.

Von Michael Siegel

August oder September – wenn alles glattläuft, könnte in einigen Wochen die neue Unterführung für Fußgänger und Radler unter den Gleisen des Meitinger Bahnhofs fertig und benutzbar werden. In diesem Zusammenhang gewinnt die Frage nach der Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Meitingen an Bedeutung, weswegen sich der Gemeinderat einmal mehr damit befasste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .