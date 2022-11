Meitingen

25.11.2022

So kam der Meitinger Skidoktor heil durch die Corona-Krise

Plus Unternehmer im Lechtal: Seit 20 Jahren bietet Wolfgang Häusler in Meitingen seinen Service rund um den Skisport an. Am Anfang stand eine Leidenschaft.

Von Steffi Brand

Im Alter von fünf Jahren ist Wolfgang Häusler aus Meitingen zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Nicht einmal 20 Jahre später hat er seine Leidenschaft fürs Skifahren zum Anlass genommen, um sich selbstständig zu machen. Heuer – wiederum 20 Jahre später – feiert Wolfi’s Skiklinik 20. Jubiläum.

