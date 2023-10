So kommt das Carsharing-Angebot in Meitingen an

Die Augsburger Stadtwerke und Meitingen setzen das Carsharing-Angebot fort. Bei der Nutzung gibt es überraschende Erkenntnisse über Anzahl und Wohnorte.

Auch künftig wird es in Meitingen zwei (oder mehr) Carsharing-Mietautos der Augsburger Stadtwerke (swa) geben. Darauf verständigten sich die Verleihfirma und der Meitinger Marktgemeinderat. Nach einem etwas verhaltenen Start, so wurde es bei der Sitzung des Gremiums deutlich, hätten die Ausleihzahlen inzwischen einen für die swa akzeptablen Umfang erreicht. Überlegt werden soll, ob weiterhin beide Autos nahe dem Rathaus auf der Schlosswiese stehen sollen, oder ob man eines in den Bereich des Bahnhofs stellen sollte.

Bald ist es vier Jahre her, dass ein Opel Corsa und ein Opel-Zafira-Neunsitzer in Meitingen für Kunden zur Ausleihe abgestellt wurden, weswegen es nun galt, wegen des herannahenden Endes der Vertragslaufzeit über die Zukunft des Carsharings in Meitingen nachzudenken.

„Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit“ war die Präsentation von Stadtwerke-Manager Jürgen Biedermann überschrieben und somit der Tenor der Beratungen umrissen. Biedermann zeigte anhand verschiedener Zahlen und Statistiken eine aus Sicht der Stadtwerke „erfreuliche Kundenentwicklung“ auf. Mittlerweile seien im Gemeindegebiet 44 Kunden registriert. 20 von ihnen könnten die Autos binnen zehn Minuten fußläufig erreichen. Betrachte man die Herkunft der Fahrzeugnutzer und die Buchungsanzahl, so zeige sich durchaus Überraschendes. Weniger, dass von den rund 240 Buchungen für beide Wagen zwischen Oktober 2022 und September 2023 mit 97 Vorgängen die meisten Nutzer aus Meitingen kamen. Oder dass immerhin 78 von ihnen in Augsburg wohnen. Auch noch die zwölf Nutzungen aus Emersacker oder aus Kühlenthal seien erklärbar. Durchaus überraschend jedoch, dass sogar aus Eching (Kreis Freising) acht Nutzungen zu verzeichnen waren.

Der Standort wird noch einmal genauer geprüft

„Gut gebucht“, nannte Biedermann diese Zugriffszahlen. Worüber man nach den Worten des Managers nachdenken könne: ob der aktuelle Standort der beiden Meitinger Fahrzeuge nahe dem Rathaus der ideale sei. Es zeige sich, dass sehr viele Menschen außerhalb großstädtischer Ballungsräume eigene Autos für unverzichtbar halten, um nicht abgehängt zu werden. „Wir“, so der Autoverleiher über seine Zunft, „tun gut daran, uns auf jene ‚autounabhängige Zielgruppe’ zu konzentrieren“, die bereits heute bereit sei, auf ihr Auto zu verzichten und die via ÖPNV andere Wege ginge. Diese Menschen fände man – bezüglich ihrer Nutzung von Mobilitätsangeboten – naturgemäß im Umfeld von Bahnhöfen. Es könnte sinnvoll sein, so Biedermann, diesen Menschen entgegenzukommen, indem man – probehalber – eines der beiden Autos auf dem Bahnhofsvorplatz abstelle, wo potenzielle Nutzerinnen und Nutzer ein und aus gingen.

Viel Lob im Gemeinderat für das Angebot in Meitingen

Diese Überlegung Biedermanns fand bei mehreren Rednern aus dem Gemeinderat Zustimmung. Marktrat Heinz Peter Wittgen (Grüne) gab sich als einer der Meitinger Nutzer des Carsharings zu erkennen. Er lobte das Angebot, das geeignet sei, dass man in seiner Familie dadurch auf einen Zweitwagen verzichten könne. Schließlich wurde beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, einen neuen Vertrag im bisherigen Umfang mit den neuen, von den Stadtwerken angepassten Nutzungsbedingungen auszuarbeiten. Je nach Minder-Nutzung der Fahrzeuge hatte der Markt Meitingen das Angebot finanziell unterstützt, indem er im gewissen Rahmen Fehlbeträge ausglich. Zuletzt waren dies 2100 Euro beim Opel Corsa.