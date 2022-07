So liefen die Entlassfeiern an der Mittelschule Meitingen

Einen wichtigen Schritt in ihrem Leben haben die Schulabgänger in der Meitinger Mittelschule erreicht. Dabei gab es aber noch einen Grund zur Freude.

In diesem Jahr fanden die beiden Entlassfeiern der Mittelschule Meitingen in der Gemeindehalle statt. Warum es neben der persönlichen Freude über die geschaffte Mittlere Reife noch einen anderen Grund gab, stolz zu sein.

In diesem Jahr schafften über 80 Prozent der teilnehmenden Prüflinge den qualifizierenden Mittelschulabschluss, das liegt weit über dem Bayerndurchschnitt. In den Mittlere-Reife-Klassen 10aM und 10bM konnte allen Schülern das Zeugnis über die Mittlere Reife überreicht werden. Schulleiter Peter Reithmeir bedankte sich auch bei den Lehrkräften Stefanie Klein (9a), Florian Möckl (9b), Lukas Fettinger (9c), Friedhelm Luther, Sabrina Marschall, Johanna Koch (8/9 P), Claudia Schmid (10aM) und Christian Olmer (10bM), die in den letzten Jahren versuchten, ihren Klassen die entsprechenden Alltagskompetenzen zu vermitteln.

Meitinger Absolventen sollen Leben aktiv gestalten

"Der Veränderung die Tür schließen, hieße das Leben selbst auszusperren", zitierte Reithmeir den Schriftsteller Walt Whitman. Er forderte die Entlassschüler auf, ihre Türe zum Leben offen zu lassen, den Mut zu haben, Veränderungen und Anforderungen zuzulassen und das Leben aktiv zu gestalten. Diese neue Freiheit bedeutet auch, dass man Verantwortung tragen muss. Peter Reithmeir: "Strebt also bitte nicht nur nach eurem persönlichen Erfolg - natürlich ist das in unserer Leistungsgesellschaft wichtig - sondern habt auch ein Auge auf die Bedürfnisse eurer Mitmenschen."

Musikalisch gestaltet wurden die beiden Entlassfeiern in der Meitinger Gemeindehalle von einem gemischten Quartett bestehend aus der Schülerin Delia Krohn, den Lehrkräften Andrea Halder und Klaus Edenhofer sowie dem Sozialpädagogen der Mittelschule Meitingen Matthias Paesler. Für ihre Beiträge "Viva la Vida" (Coldplay) und Ed Sheerans "Afterglow" gab es kräftigen Applaus.

Schwierige Zeiten, aber auch Lichtblicke

Die Schülersprecher Klajda Alliaj, Benedict Schenk und Sebastian Matei, alle aus den zehnten Klassen, bedankten sich rückblickend bei den Eltern und bei ihren Lehrkräften für nicht immer einfache Tage, schwierige Zeiten, aber auch Lichtblicke. Konrektor Andreas Tepper moderierte die beiden Entlassfeiern und meinte: "Wir sind stolz auf jeden, der heute unsere Mittelschule verlässt."

Für den Schulverband Meitingen sprach Bürgermeister Michael Higl, der zusammen mit seinem Biberbacher Kollegen Wolfgang Jarasch die Bürgermeister der Gemeinden aus dem Schulverband Meitingen vertrat. Er übermittelte der Schülerschaft Anerkennung zu deren Erfolgen. "Denkt daran und erinnert euch an das Bild mit der Schultüte in der Hand und jetzt habt ihr euren Schulabschluss erfolgreich geschafft." Der Schulverbandsvorsitzende sprach von einer "Zeitenwende": "Die Welt wartet mit Aufgaben auf euch." Michael Higl erinnerte an die entstandenen Werte der Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft.

Meitinger Jahrgangsbeste erhalten Gutschein

Für den Elternbeirat sprach bei beiden Entlassfeiern Miriam Ballentin. Sie meinte: "Habe keine Angst, in deinem Leben neue Türen zu öffnen. Sieh, was dahinter ist, und wachse mit der Erfahrung." Die Zeugnisausgabe übernahmen die Schulleiter Peter Reithmeir und Andreas Tepper zusammen mit den Klassleitern der neunten und zehnten Jahrgangsstufen. Die Ehrung der Klassenbesten nahmen Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Michael Higl und Peter Reithmeir vor. Sie erhielten ein Kuvert mit einem Gutschein, der vom Elternbeirat und von der Marktgemeinde Meitingen zu gleichen Teilen gesponsert worden war.

Die Jahrgangsbesten der 9. Klassen an der Meitinger Mittelschule sind(von links) Amelie Loof, Gina Neukam, Simon Heitz, Jonas Stach, Felipé LIepert, Louis Appel. Glückwünsche sprachen Schulverbandsvorsitzender Michael Higl (links), Konrektor Andreas Tepper (hintere Reihe) und Rektor Peter Reithmeir (rechts) aus. Foto: Stefanie Klein

Die besten Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer des Schuljahres 2021/22 waren: Gina Neukam (9a), Jonas Stach (9a), Simon Heitz (9b), Amelie Loof (9c), Michael Krug von Nidda (9dM), Jana Hofer (9eM), Louis Appel (9P), Felipè Liepert (9P), Lukas Leroch (10aM) und Lisa Welther (10bM). Eine ökumenische Andacht für den Entlasstag wurde von den Lehrkräften Nadine Pfiffner, Beate Richter, Michaela Forster und Stefanie Klein vorbereitet. Pfarrer Gerhard Krammer und Diakon Dieter Frembs leiteten die Andacht.