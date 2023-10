Meitingen

So verlief der Abend rund um die AfD-Veranstaltung in Meitingen

Plus Zur AfD-Veranstaltung kommen 200 Menschen in die Meitinger Gemeindehalle. Draußen versammeln sich 300 Gegendemonstranten. Beatrix von Storch sehen sie nicht.

Die Pfiffe der Trillerpfeifen sind von Weitem zu hören. Dazwischen sorgen Ratschen für noch mehr Lärm rund um die Meitinger Gemeindehalle. Lautlos wollen die mehr als 300 Menschen die Wahlveranstaltung der AfD jedenfalls nicht hinnehmen. Mit selbst gemachten Plakaten und wehenden Fahnen stehen sie hinter den Absperrgittern an der Gemeindehalle. In wenigen Minuten wird die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch in der Halle erwartet. Wer hören will, was sie zu sagen hat, muss erst einmal an der tobenden Menge vorbei. Die wird regelmäßig lauter, wenn Besucher der AfD-Veranstaltung die Stufen zur Eingangstür hinaufgehen. "Pfui Teufel", brüllt einer der Demonstranten. Andere skandieren lauthals "Nazis raus", sobald sich die Tür zur Halle öffnet.

Bei den Demonstranten, etwas abseits, steht Meitingens Altbürgermeister und Ehrenbürger Alfred Sartor. Die Wahlprognosen der rechten Partei stimmen ihn nachdenklich. "Wenn die jetzt bei der Wahl zwölf oder 15 Prozent bekommen, ist die Frage: Wie bekommen wir die Menschen wieder zurück?" Einige Besucher der AfD-Veranstaltung winken den Protestierenden zu, während sie in Richtung Halleneingang laufen. Andere winken ab oder reagieren gar nicht auf die Proteste. Eine weißhaarige Frau, die mit einem Kleinwagen direkt vor die Halle gefahren wurde, hat offenbar nicht mit so viel Tumult gerechnet. Mit ihrem Gehstock macht sie sich gleich auf den Weg zu einer Gruppe von Polizisten. Insgesamt 80 Einsatzkräfte haben sich rund um das Geschehen positioniert. Eingreifen müssen sie nicht. Die Dame mit dem Gehstock hat sich schick gemacht. Zu welcher Veranstaltung sie wollte, ist nicht ganz klar. Andere machen schon mit ihren T-Shirt-Aufdrucken deutlich, wo sie sich zugehörig fühlen. "Ich hasse euch auch" ist auf Englisch auf dem T-Shirt eines Besuchers der AfD-Veranstaltung zu lesen. "Jetzt AfD" oder "Klagt nicht, kämpft" steht auf den T-Shirts anderer Besucher.

