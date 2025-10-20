So weit (und lange) die Füße tragen

Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Fortgeschrittene – beim Schnupper-Tanztraining in Meitingen konnte jeder mitmachen. Die Veranstaltung fand im Rahmen des 100-jährigen TSV-Vereinsjubiläums in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle statt, veranstaltet von der Tanzabteilung. Beim Schnuppertraining mit Helena Golac und Aznor Ragadio wurden die Grundschritte zu drei Tänzen erlernt. Im Anschluss waren alle Gäste eingeladen, das Tanzbein zu schwingen.

Die Stunden vergingen im Flug

Anke Hederich zeigte sich überwältigt, von der Menge an Tanzpaaren – es waren über 40, weit mehr als sich angemeldet hatten – und sprach ihren Dank an alle Mitglieder der Abteilung aus, die gewohnt einsatzfreudig den Abend vorbereitet und somit den Erfolg möglich gemacht hatten. Beim offenen Tanz war die Tanzfläche mal mehr, mal weniger gefüllt – je nachdem, welche Musik gespielt wurde. Bei Getränken und Knabbereien kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz – ein Merkmal, das die Tanzabteilung auszeichnet. Nach gut drei Stunden zeigten sich die ersten Ermüdungszustände. Der Abend klang bei ruhiger Musik von DJ Franz aus.

Der Einsteiger-Tanzkurs startet am 30. Oktober

Am selben Abend haben sich viele Paare zum Einsteiger-Tanzkurs angemeldet, der am Donnerstag, 30. Oktober, startet. Wer Lust hat und auch noch mitmachen möchte, kann sich für die vier Kurstermine (jeweils 45 Minuten) per E-Mail an info@tanzsportabteilung-meitingen.de (Kosten 30 Euro/Paar) anmelden. (AZ)

