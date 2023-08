Spanngurt über Radweg gespannt: So laufen die Ermittlungen

Plus Ein Radfahrer verletzte sich, als er gegen einen wohl absichtlich gespannten Gurt über dem Radweg bei Meitingen fuhr. Die Polizei sucht Hinweise – auch in einem anderen Fall.

Wer spannte einen Gurt über den Rad- und Gehweg bei Meitingen? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist die Polizei weiter auf Beobachtungen aus der Bevölkerung angewiesen. "Bisher gibt es keine Hinweise auf den Täter", sagt der Gersthofer Polizeihauptkommissar Gerhard Miehle. In der Nacht auf Sonntag wurde ein Radfahrer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bei Dunkelheit gegen den über den Weg gespannten Gurt gefahren und gestürzt war.

Wie berichtet wurde der 30-Jährige zum Glück nur leicht verletzt. Dennoch nimmt die Polizei den Vorfall an der Staatsstraße zwischen Meitingen und Thierhaupten sehr ernst. Hinweise auf den Täter verspricht sich die Polizei nun auch durch eine genauere Untersuchung des Spanngurts. Ermittelt wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.