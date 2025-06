Spaß, Musik und erste Hilfe beim Austausch-Treffen

Ein Teffen der Familienauszeit Meitingen (FAM) fand im Haus der Musik und Kultur in Meitingen statt. Dabei lud der junge Meitinger Verein mit seiner Ersten Vorsitzenden Heike Rabas zu einem Austausch-Café, dem Geschwisterkindertreff, einem Erste-Hilfe-Kurs und zwei Musik-Workshops ein. Über 60 Personen und Besucher mit und ohne Beeinträchtigung nahmen an der inklusiven Veranstaltung teil. Mit Unterstützung von Nadine Kruppe und ihrer Tochter vom Bayerischen Roten Kreuz Augsburg-Land hatten Kinder, Eltern und Großeltern die Möglichkeit, an Baby-, Kleinkinder- und Erwachsenenpuppen die Reanimation und die Nutzung eines Defibrillators zu üben. Magdalena Neuner als Vertreterin des Jugendblasorchesters studierte im Rahmen eines Workshops mit den Teilnehmern Rhythmen mit Händen, Füssen und Musikinstrumenten ein. Michael Lutz erklärte die ersten Schritte des Beatboxen. Maria Pfister stellte den Kulturschlüssel Augsburg vor. Dieser vermittelt zwischen kulturinteressierten Personen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsame Aktivitäten und stellt hierfür kostenfreie Eintrittskarten für Konzerte, Sportevents und Theater zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturschluessel-augsburg.de. Dank privater Spender können vom Verein kostengünstig ein Trike, ein E-Trike und ein E-Fahrrad mit tiefem Einstieg unter info@fa-meitingen.de ausgeliehen werden. Die nächste inklusive Veranstaltung der FAM findet am Sonntag, 6. Juli, statt und beinhaltet einen Vortrag zum Thema „Pubertät von Kindern mit Beeinträchtigung – wenn die körperliche und kognitive Entwicklung nicht zusammenpassen“ sowie einen Graffiti-Workshop.

