Spendenaktion bringt Rekordsumme für die Tafel

Seit Jahren gibt es in einer Apotheke in Meitingen die "Taleraktion". In diesem Jahr ist es etwas Besonderes, dass so viele Menschen gespendet haben.

Schon seit 2010 gibt es die Taleraktion der drei Apotheken von Heinrich Klimesch in Meitingen, Wertingen und Dillingen in der Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr konnte die Leiterin der Meitinger Rathaus-Apotheke, Regine Hörburger, jedoch etwas Besonderes melden: „Trotz der derzeitigen schwierigen Lage ist die Spendenbereitschaft erfreulicherweise noch größer als in den vergangenen Jahren ausgefallen." In Meitingen kam eine Rekordsumme zusammen. Für Heinrich Klimesch war es die letzte Aktion unter seiner Regie. Ab dem kommenden Jahr wird die Taler Spendenaktion von seinem Nachfolger Sebastian Riesinger weitergeführt.

Bei der Taleraktion können Kundinnen und Kunden extra für die Aktion angefertigte Taler spenden, die sie beim Einkauf von Arznei- oder Kosmetikprodukten als kleines „Dankeschön“ erhalten. Insgesamt kam in den zwölf vergangenen Jahren in den drei Apotheken eine Spendensumme von 64.000 Euro zusammen. „Das Geld für die örtlichen Tafel spenden im Grunde nicht die Apotheken, sondern unsere Kunden, die die geschenkten Taler entweder in Produkte einlösen können oder auch in ein aufgestelltes Sparschwein zugunsten der Tafelbesucher einwerfen können“, erklärt Apothekerin Regie Hörburger.

Kunden haben noch mal extra für Ukraine-Geflüchtete gespendet

Allein in der Meitinger Rathaus-Apotheke wurden dabei in den vergangenen Jahren 32.800 Euro gespendet. Heuer brachte die Spendenaktion allein in Meitingen stolze 7225 Euro, eine neue Rekordsumme, ein. Dieses Geld überreichte Apothekerin Regine Hörburger an den Geschäftsführer der Meitinger Sozialstation, Jürgen-M. Werner. „Der Geldbetrag wird zum Lebensmittelzukauf sowie für lebenswichtige Produktanschaffungen verwendet“, so Werner. In diesem Jahr wurde eine Extra-Taler-Aktion für die aus der Ukraine Geflüchteten eingerichtet. „Dafür wurden Taler im Wert von 4500 Euro gespendet“, dankte Regine Hörburger den Apothekenkundinnen und -kunden.

Bei der Tafel in Meitingen merke man einen Zuwachs der Kunden, sagt Jürgen Werner, Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Meitingen, vor Kurzem gegenüber unserer Redaktion. „Es sind auf jeden Fall mehr Menschen als in den vergangenen Jahren. Der größte Schwung an neuen Bedürftigen kam durch die Geflüchteten aus der Ukraine.“ Dies sei für die Meitinger Tafel jedoch keine neue Entwicklung, schon seit Langem steige die Anzahl der Abnehmer, sagt Werner. „Momentan ist die Versorgung aber noch machbar. Wir haben allerdings eine Obergrenze für die Kundenanzahl festgelegt.“ Einmal sei die in diesem Jahr auch bereits gerissen worden, sagt Werner. „Wenn wir die Grenze überschreiten, müssten wir einen Stopp einlegen.“ (mit josi)

