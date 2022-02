Meitingen

vor 18 Min.

Sterbende Eschen entlang des Lechs in Meitingen sind eine Gefahr für Passanten

Plus Zurzeit gibt es wieder Fällarbeiten entlang des Lechs. Betroffen sind Eschen, welche oft von Pilzen befallen sind. Die Arbeiten sollten bald abgeschlossen sein.

Von Bianca Dimarsico

Erneut werden in Meitingen im Bereich zwischen dem Naturfreundehaus und dem Sportplatz Bäume gefällt. So möchte man verhindern, dass Passanten von herabfallenden Ästen oder gar stürzenden Bäumen verletzt werden. Jana Jakob, Sachgebietsleiterin für Gewässerentwicklung an Lech und Wertach, erklärt, wieso und bis wann die Eschen gefällt werden.

