Hammer-Angreifer von Meitingen fühlt sich ferngesteuert

Im vergangenen Mai hat sich am Meitinger Bahnhof die Hammer-Attacke ereignet. Dabei habe sich der Angeklagte laut eines Psychiaters in einer Wahnvorstellung befunden.

Plus Im Prozess um die Hammer-Attacke sprechen zwei Psychiater über den geistigen Zustand des Angeklagten. Dabei geben sie einen tiefen Einblick in das Innenleben des Mannes.

Von Jonathan Lübbers

Im Prozess um die Hammer-Attacke am Meitinger Bahnhof war der Geisteszustand des mutmaßlichen Täters immer wieder Thema. Auch an Prozesstag Nummer vier wird ausgiebig über die Psyche von Marek P. (Name geändert) gesprochen. Dabei geht es zudem um die Schuldfähigkeit. P. ist aktuell in der Psychiatrie Günzburg untergebracht und spricht dort jede Woche mit seinem Psychiater. „Am Anfang ging es ihm noch darum, die Therapie so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, um wieder zurück in das Gefängnis zu kommen“, erklärt der Facharzt. Zuletzt habe der mutmaßliche Angreifer vom Meitinger Bahnhof aber Fortschritte gemacht. So lasse er sich immer mehr auf die Therapie ein und beantworte Fragen.

Angeklagter berichtet von Halluzinationen und Stimmen in seinem Kopf

Im Rahmen dieser Therapie sind einige Details über den geistigen Zustand von Marek P. ans Licht gekommen. So fühle er sich laut seines Psychiaters wie ferngesteuert und höre Stimmen in seinem Kopf, etwa die seiner Ex-Frau oder seiner Eltern. Diese Stimmen würden ihm Dinge befehlen und wie „Engel und Teufel“ wirken, beschreibt der Psychotherapeut die Erkenntnisse aus den Gesprächen. Allerdings gebe P. an, immer die Kontrolle über seine Handlungen zu haben. Auch Halluzinationen begleiten den mutmaßlichen Hammer-Angreifer. So sehe er immer wieder seine Ex-Freundin bei sich.

