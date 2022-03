Meitingen

vor 49 Min.

Straßensperren wegen Jahrmarkt in Meitingen am Sonntag

Am 3. April findet der Meitinger Jahrmarkt statt. Autofahrer müssen Umwege machen. Am Sonntag haben auch die Geschäfte in Meitingen auf.

Ende der pandemiebedingten Zwangspause: Kommenden Sonntag, 3. April, finden in der Zeit von 6 Uhr bis circa 18 Uhr der Jahrmarkt und Kleintiermarkt in Meitingen statt. Aufgrund dieser Veranstaltung sind die Schloßstraße ab der Einfahrt zum DIVI-Parkplatz und ein Teilbereich der Hauptstraße ab der Einmündung Schloßstraße sowie der Einfahrt zum REWE-Parkplatz für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Zuge des Jahrmarktes gibt es auch einen Marktsonntag, bei dem die Geschäfte in Meitingen zwischen elf und 16 Uhr geöffnet haben. Jahrmarkt Meitingen: Besondere Vorschriften für Kleintiermarkt Für den Kleintiermarkt gelten in diesem Jahr wegen der Vogelgrippe besondere Bestimmungen. Auf dem Hofgelände des Gasthofes Neue Post dürfen am Marktsonntag keine Vögel, Hühner, Perlhühner, Puten, Gänse, Enten, Wachteln, Fasane und Laufvögel verkauft werden. Kaninchen, Tauben, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse, Ziegen und Schafe dürfen jedoch zum Kauf angeboten werden. Weiter betont der Vorsitzende des veranstaltenden Kleintierzuchtvereins, Markus Schuster, dass im Umfeld des Kleintiermarktes keine Tiere zur Schau gestellt oder zum Kauf angeboten werden dürfen. (AZ/peh) Lesen Sie dazu auch Meitingen Plus Gemüsestand am Meitinger Wochenmarkt ist gerettet

Themen folgen