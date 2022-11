Meitingen

19:00 Uhr

Streik bei SGL Carbon: Hunderte Beschäftigte fordern mehr Geld

Vor dem Betriebsgelände von SGL Carbon in Meitingen sammelten sich am Donnerstagvormittag Hunderte von Beschäftigten zu einem Warnstreik.

Plus Hunderte folgen einem Gewerkschaftsaufruf und legen vor dem Meitinger SGL-Gelände ihre Arbeit nieder. In der Region bahnt sich eine regelrechte Streikwelle an.

Von Moritz Maier

Pünktlich um zehn Uhr vormittags wurde es laut in Meitingen. Hunderte Beschäftigte verließen ihre Arbeitsplätze, schnappten sich rote Pfeifen, Mützen und Spruchbänder. Dann ging es unter lautem Skandieren und Gepfeife vor das Betriebsgelände und hin zum vereinbarten Demonstrationsort. Die Rufe machten schnell deutlich, wofür sich die Beschäftigten versammelt haben: "Fünf, sechs, sieben, acht – Solidarität ist Macht!"

