Süddeutsche Meisterin

Bei den Süddeutschen Meisterschaften, die am letzten Pfingstferienwochenende in Kandel ausgetragen wurden, gewann Marie bei hochsommerlichen Temperaturen die Speerwurfkonkurrenz der AK W 15 und damit Ihren ersten Süddeutschen Meistertitel. Trotz anfänglicher Probleme beim Anlauf und einem für Sie nicht zufriedenstellenden Wettkampf, überwiegte am Ende die Freude über den Erfolg. Als Saisonhöhepunkt startet Marie in Ulm bei den Deutschen Meisterschaften für den TSV Meitingen. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!