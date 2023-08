Süßes vom Grill: So gelingt die Meitinger Zwetschgentarte

Plus Konditormeisterin Sandra Richter betreibt das Café Conturs in Meitingen. hier verrät sie ihr Rezept für eine süße Zwetschgentarte mit Zimt vom Grill.

Wer einen vegetarischen Grillabend veranstalten möchte, greift meist in die Gemüsekiste. Als Beilage gibt es Brot und Kräuterbutter. Oder es werden ausgefallenere Ideen umgesetzt, wie Couscous-Bällchen oder bayerische Grillvarianten. Doch auch Süßes gelingt leicht auf dem Grill. Die Zwetschgentarte von Konditormeisterin Sandra Richter, Inhaberin des Café Conturs in Meitingen, ist der beste Beweis dafür.

Zunächst fertigt sie einen Mürbteig. Dazu benötigt sie vier Esslöffel gemahlene, geröstete Mandeln, 180 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Kardamom, einen halben Teelöffel Meersalz, 125 Gramm Butter, ein Ei und etwas Zitrone. Mit dem fertigen Mürbteig wird eine Pizzaform ausgekleidet. Alternativ lässt sich auch eine gusseiserne Pfanne verwenden. Wichtig ist dabei, dass die Form feuerfest ist und einen etwas höheren Rand hat. Der Mürbteig sollte am Rand etwas nach oben gezogen werden.