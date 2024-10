So engagiert sich die Meitinger Strickeria

Stolz präsentierten die Damen von der Meitinger Strickeria diese Woche ihr „Jahreswerk“: 528 gestrickte Lieblingsstücke sind es in diesem Jahr geworden. Seit dem Start der Strickeria im Jahr 2018 sind summa summarum 3.935 Stücke angefertigt worden – zusammen, in der Begegnungsstätte am Fiakerpark, wo sich die Damen der Strickeria immer mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr treffen, oder zuhause – „denn mittwochs ratschen wir auch viel“, verraten die Damen lachend. Während sie es sich an ihrem Tisch gemütlich machen, der mit Kaffee und Kuchen wahrlich einladend wirkt, und die Wolle wie von selbst über die Stricknadeln gleitet, kommt hin und wieder ein Gast zu Besuch, um nachzusehen, was die Damen der Strickeria so ordentlich hergerichtet haben – und die Menge ist üppig.

Wem die Waren der Meitinger Strickerie zugute kommen

Decken, Schals, Handschuhe, Socken und andere Strickwerke säumen einen langen Tisch. Ein Schild verrät: Alles, was dort liegt, bekommt die Herzogsägmühle. Von dieser sozialen Einrichtung bekommen die Damen der Strickeria die Wolle und fertigen dann, was an Strickwerk gewünscht ist. Die anderen Sachen konnten nur gestrickt werden, weil die Damen selbst Wolle kauften, um für den guten Zweck zu stricken oder weil sie Sachspenden bekamen. Geldspenden, wie etwa 300 Euro der Marktgemeinde, die zum Tag der offenen Tür eingingen, sowie das Geld jener, die am Tag der offenen Tür etwas Geld ins Spendenschwein steckten, wollte das Strickeria-Team direkt am Tag darauf in der Wollstube Schmidt investieren – in weitere Wollknäuel für ganz unterschiedliche Einrichtungen, wie die Schilder am Tag der offenen Tür verrieten.

Auf einem zweiten Tisch warten bergeweise wärmende Mützen, Schals und Handschuhe darauf, an die Bahnhofsmission in Augsburg übergeben zu werden. Ein Korb voller Strickwaren geht an die Ugandahilfe. In einem Holzregal sitzen die Trostkumpels, die der Hospizdienst Meitingen im Rahmen der Hospizbegleitung nutzt. Daneben liegen Berge an Socken, Mützen, Decken und Talismännern, die noch am selben Tag ihren kleinen Besitzern übergeben werden: Zwei Erzieherinnen des Meitinger Waldkindergartens waren gekommen, um gemeinsam mit fünf Vorschulkindern deren kuschlig weiche Decken abzuholen. Diese sollen die Kinder wärmen, wenn sie von draußen kommen – doch natürlich wurden sie direkt vor Ort auf ihren Kuschelfaktor hin getestet.

Als Dankeschön für Decken, Socken und Glücksbringer aus Wolle erhalten die Damen der Strickeria eine hübsche Laterne und die Kinder singen den Frauen ein Lied als Dankeschön. Deren Fazit: „Uns ging das Herz auf. Ein Jahr Arbeit hatte sich für uns mehr als gelohnt.“ Und ist das Jahr ist für die Damen der Strickeria noch nicht zu Ende, denn sie haben noch ein Ziel vor Augen: Noch heuer wollen sie die magische Grenze von 4.000 gestrickten Teilen schaffen, erklären sie und gehen sofort wieder an die Stricknadeln.