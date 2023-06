Tagesstätte für psychische Gesundheit in Meitingen feiert Geburtstag

Die Tagesstätte für psychische Gesundheit in Meitingen feiert ihren zehnten Geburtstag. Dabei bietet sie spannende Einblicke in ihre Räumlichkeiten und ihre Arbeit.

Mit einem Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche, einem Empfang der Besucher und Gäste sowie einer Besichtigung der Räumlichkeiten in der Hauptstraße 56d feiert die Tagesstätte für psychische Gesundheit Meitingen am Freitag, 30. Juni, ihren zehnten Geburtstag. "Ein übergeordnetes Ziel der Tagesstätte war von Anfang an, dass sich alle Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende und Gäste trotz oder gerade wegen ihrer unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse wohlfühlen und einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen“, erklärt Einrichtungsleiter Wolfgang Klaiber-Mehling.

Anfang Juni 2013 eröffnete die Tagesstätte, deren Kostenträger der Bezirk Schwaben ist. Die Platzzahl von anfangs neun wurde zwischenzeitlich auf 13 Plätze erhöht. Zum Team der Tagesstätte in Trägerschaft der Diakonie Augsburg gehören drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Ehrenamtliche sowie in der Regel ein bis zwei Praktikanten und Praktikantinnen. "Die Altersspanne liegt zwischen 23 und 81 Jahren. Die Bedürfnisse, die Krankheitsformen oder Problemfelder sind individuell, sind mannigfaltig, und es lohnt sich in jedem Einzelfall, genau hinzuhören und sich Zeit zu nehmen", so Wolfgang Klaiber-Mehling.

Meininger Tagesstätte für psychische Gesundheit bietet vielfältiges Angebot

Von Beginn an war das gemeinsame Kochen, die Bereitstellung eines Mittagstisches ein Schwerpunkt der Einrichtung. "Das macht Spaß und die Ergebnisse können sich größtenteils sehen und essen lassen", schildert das Tagesstätten-Team. Daneben wurde ein Naturgarten geschaffen. Die so geernteten Früchte verwendet man in der Küche.

Das Anlegen eines Gartenteiches, Kunsttherapie, ergotherapeutische Angebote, Bau von Insektenhotels, Erstellen von Verkaufsprodukten in der Holzwerkstatt, gemeinsame Ausflüge und Exkursionen, Angebote für Spaß und Spiel, kreatives Wirken, Musizieren, gemeinsame Andachten, Einzelgespräche, Kriseninterventionen - die Arbeit in einer Tagesstätte ist an Vielfältigkeit kaum zu überbieten. (peh)