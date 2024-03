Meitingen

Theaterbühne Meitingen zieht es diesmal in ein Kloster

Plus Er ist zwar beruflich erfolgreich, doch privat läuft es für Sternekoch Andreas Reitmeier einfach nicht. Ob da ein Abstecher in ein Kloster helfen kann?

Von Rosmarie Gumpp

Können Sie sich vorstellen, dass der Meitinger Bürgersaal sich in ein bayerisches Kloster verwandelt? Unter der Regie von Gabi Baldermann proben die sieben Darstellerinnen und Darsteller der Theaterbühne Meitingen schon seit geraumer Zeit, denn zu den Aufführungsterminen ist es nicht mehr lange. Das diesjährige Stück trägt den Titel „Ach du lieber Gott“ und ist eine Komödie in drei Akten von Cornelia Willinger. Und darum geht es: Beim Sternekoch Andreas Reitmeier (Andreas Straub) tut sich eine riesige Kluft zwischen Berufs- und Arbeitsleben auf. Einerseits wird er von Münchens feiner Gesellschaft gehypt, andererseits ist er völlig überarbeitet und von seiner Frau Daniela (Cecilia Tummino) geschieden. Als dann auch noch die gemeinsame Tochter Gloria (Franziska Rechner) ins Kloster gehen möchte, wird es ihm zu viel und er verschwindet von der Bildfläche.

Er mietet sich unter falschem Namen in dem Frauenkloster ein, in dem seine Gloria die Profess ablegen möchte. Dies will er aber mit allen Mitteln verhindern. Er hat völlig andere Pläne mit seiner Tochter. Im Kloster trifft er nicht nur auf die resoluten Schwestern Maria (Anne Keller) und Scholastika (Birgit Sölch), es gibt auch ein Wiedersehen mit seiner geschiedenen Frau Daniela, die dort die Klosterküche leitet. Der Sternekoch lernt auch ihren neuen Partner, den Metzgermeister Paul Thalhammer (Stephan Mertl) kennen. Wer siegt am Ende? Andreas Reitmeier aber ist es gewohnt zu gewinnen. Immer! Und so nimmt er mithilfe seines gewitzten Assistenten Max (Julian Riedelsheimer) den Kampf auf. Diesmal gegen den „Lieben Gott!“

