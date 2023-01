Waltershofen erhält neue Lärmschutzwand

Bauarbeiten führen ab nächste Woche zu Verkehrsbehinderungen zwischen Meitingen und Thierhaupten.

Die Arbeiten für die Erneuerung der Lärmschutzwand bei Waltershofen an der Staatsstraße 2045 zwischen Meitingen und Thierhaupten starten kommende Woche am Mittwoch, 1. Februar. Das hat das Staatliche Bauamt in Augsburg jetzt mitgeteilt.

Zunächst werden die Baustelleneinrichtung aufgebaut sowie weitere Vorarbeiten und der Rückschnitt von Gehölzen vorgenommen. Um ein ausreichend großes Baufeld frei zu halten, muss auf der Straße ein Fahrstreifen gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgt dann voraussichtlich bis Ende April mit einer Ampel. Aufgrund der über 200 Meter langen Baustrecke muss in beiden Fahrtrichtungen tagsüber mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Bis zum Juni sollen die Bauarbeiten komplett abgeschlossen werden.

Lärmschutzwand bei Waltershofen beschädigt

Die bestehende alte Lärmschutzwand auf einem Erdwall südlich des Meitinger Ortsteiles Waltershofen ist auf der Gesamtlänge von über 200 Metern laut Bauamt umfangreich beschädigt. Tragende Teile der Holzwand faulen. Mit neuen massiven Stützen aus Stahl und Lärmschutzelementen aus Aluminium werde eine sichere und dauerhafte Konstruktion erstellt. Die neue Wand wurde nach den aktuell gültigen Lärmschutz-Richtlinien bemessen, was lauf Bauamt zu einer Erhöhung der Wand und letztlich zu einem verbesserten Lärmschutz für die Anliegenden führt.

Am Mittwoch, 1. Februar, beginnt eine Baufirma zunächst mit der Einrichtung der einspurigen Verkehrsführung auf der Staatsstraße 2045. Anschließend sind noch Gehölzrückschnitte erforderlich, damit insbesondere ein größeres Fahrzeug für die Gründungsarbeiten auf dem Erdwall fahren kann. (AZ)